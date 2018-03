Wahlen

SPD will ihre Bastionen in den Städten verteidigen

23.03.2018, 16:29 Uhr | dpa

Thüringens Sozialdemokraten wollen bei der Kommunalwahl Mitte April ihre Hochburgen in den größeren Städten und einigen Landkreisen behaupten. "Die SPD ist die Kommunalpartei in Thüringen mit fünf Landräten, sechs Oberbürgermeistern und 19 hauptamtlichen Bürgermeistern", sagte der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee am Freitag in Erfurt. Seine Partei wolle sich bei der Wahl am 15. April als starke kommunalpolitische Kraft erweisen. Insgesamt schicken die Sozialdemokraten nach Angaben von Landesgeschäftsführer Michael Klostermann 41 Kandidaten ins Rennen.

In einigen Kreisen wie dem Eichsfeld oder dem Kreis Sömmerda tritt jedoch kein SPD-Bewerber an. In anderen wie dem Kreis Schmalkalden-Meiningen oder Sonneberg stelle die SPD gemeinsame Kandidaten mit anderen Parteien auf.