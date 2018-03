Verkehr

Studie: Fußgängerzonen können für Radfahrer geöffnet werden

23.03.2018, 16:29 Uhr | dpa

Fußgängerzonen in Thüringer Kommunen könnten nach einer Studie der Fachhochschule Erfurt problemlos auch für Radfahrer freigegeben werden. Die Untersuchung habe gezeigt, dass es keine Obergrenze für den Radverkehr in den Fußgängerzonen gebe, teilte der Landesverband Thüringen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Freitag in Erfurt mit. Dabei solle jede möglich Öffnung individuell diskutiert werden, hieß es. "Eine Überbelastung der Fußgängerzonen durch Passanten dürfte in Thüringen allerdings eher die Ausnahme sein, so dass einer Mitbenutzung durch Radfahrer nichts entgegen spricht - jedoch immer mit dem Bewusstsein, dass der Radfahrer Gast ist", sagte ADFC-Landesvorsitzender Friedrich Franke.

Für die Studie waren den Angaben zufolge vom September 2015 bis Februar 2018 Ilmenau, Erfurt, Weimar, Jena, Bad Frankenhausen, Sondershausen, Gera und Mühlhausen als Modellstädte für Thüringen ausgewählt worden. In Gera wurde die Fußgängerzone probeweise für den Radverkehr geöffnet. Es habe sich herausgestellt, dass die Radler nicht schneller als sonst fuhren und ihr Abstand zu den Fußgängern mit durchschnittlich 1,7 Metern ausreichend gewesen sei. Radfahrer würden in einer Öffnung von Fußgängerzonen keinen Freibrief für eine riskante Fahrweise sehen.