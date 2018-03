Kriminalität

Nach Party-Handgemenge: Verdächtige melden sich bei Polizei

23.03.2018, 16:38 Uhr | dpa

Nach Handgreiflichkeiten bei einer Party von Gymnasiasten in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) haben sich vier Verdächtige bei der Polizei gemeldet. Das teilten die Ermittler am Freitag mit. Die jungen Männer waren als Türsteher engagiert worden und sollen bei der Feier Mitte März vier Gäste verletzt haben. Die Verdächtigen hätten erfahren, dass nach ihnen gefahndet werde und sich bei der Polizei in Schwetzingen gemeldet, hieß es. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurden Ermittlungen gegen sie aufgenommen.