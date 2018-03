Atomkraft

Ausfall von Brandschutzklappen im Atomkraftwerk Krümmel

23.03.2018, 16:38 Uhr | dpa

Im stillgelegten Kernkraftwerk Krümmel in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es eine Panne gegeben. Bei einer Routineüberprüfung haben sich sechs Brandschutzklappen im Schaltanlagengebäude nicht geschlossen. Ursache war eine defekte Diode in einer Steuerstelle, wie das Energiewendeministerium am Freitag in Kiel mitteilte. Im Fall eines Brandes wäre das Schließen der Klappen aber thermisch - über ein Schmelzlot - ausgelöst worden. Nach dem Auswechseln der Diode konnten die sechs Klappen einwandfrei angesteuert und geschlossen werden. Eine Untersuchung des Ereignisses der Meldekategorie N (Normalmeldung) sei eingeleitet worden. Es werde insbesondere geprüft, ob es sich bei dem Diodenversagen um einen systematischen Effekt oder um einen Einzelfehler handele.