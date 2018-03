Museen

Söder legt Grundstein für Deutsches Museum in Nürnberg

23.03.2018, 17:39 Uhr | dpa

Der bayerische Ministerpräsent Markus Söder (CSU) hat am Freitag symbolisch den Grundstein für die künftige Nürnberger Außenstelle des Deutschen Museums gelegt. Ein Kran hob dazu einen tonnenschweren Betonblock in die 13 Meter tiefe Baugrube im Herzen der Altstadt. Söder betonte, er habe extra die Dauer seiner ersten Kabinettssitzung auf zwei Stunden begrenzt, um pünktlich bei der Grundsteinlegung in Nürnberg sein zu können. Schließlich sei er es gewesen, der die Idee für eine Nürnberger Dependance des Deutschen Museums gehabt habe, erklärte er.

Begeistert zeigte sich Söder vom Standort des künftigen Museums. "Es ist wichtig, dass ein solches Museum nicht am Stadtrand steht, sondern mitten in der Stadt", sagte Söder. Auch sei er froh, dass man sich beim Bau des Museums für eine große Lösung mit einer Fläche von 5000 Quadratmetern entschieden habe. Erbaut wird der Komplex, in den noch Wohnungen, Läden und ein Hotel integriert werden sollen, von dem Nürnberger Bauunternehmer Gerd Schmelzer.

Nach Angaben des Generaldirektors des Deutschen Museums, Wolfgang Heckl, arbeitet bereits ein zehnköpfiges Team an den Planungen für das Haus. Auch er kann sich in Nürnberg keinen besseren Standort für die Museums-Außenstelle vorstellen. "Das ist eine große Chance für unser Haus, sich neu aufzustellen", unterstrich Heckl.

Unter dem Namen "Zukunftsmuseum" soll es nach Heckls Worten die Besucher mit auf eine Reise in die Zukunft nehmen. Das Haus werde modernste Technik präsentieren. Wechselnde Ausstellungen sollen sich mit Zukunftstrends beschäftigen und auch Prototypen präsentieren. Attraktion werde ein 250 Quadratmeter großes Holodeck (Umgebungssimulator) sein, wie man es sonst aus "Star-Trek"-Filmen kenne, betonte Heckl. Science Fiction solle bei der Vermittlung von Zukunftsideen und Zukunftsprojekten eine große Rolle spielen.