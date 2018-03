Brände

Kaffeemaschine fängt Feuer: Drei Verletzte

23.03.2018, 17:49 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Kreis Groß-Gerau sind eine 93-jährige Frau und zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer am Morgen an der Kaffeemaschine der Seniorin in Stockstadt ausgebrochen.

Die Frau hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Raum auf, wurde aber durch einen Rauchmelder gewarnt. Als sie den Brand entdeckte, lief sie ins Freie und rief um Hilfe. Zwei Arbeiter auf einem Nachbargrundstück eilten daraufhin in die Wohnung und konnten die brennende Kaffeemaschine in der Küche weitgehend ablöschen. Sowohl die Bewohnerin, als auch die beiden Helfer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 30 000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein technischer Defekt an der Kaffeemaschine das Feuer verursacht haben.