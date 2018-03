Agrar

22-Jährige aus Randersacker neue fränkische Weinkönigin

23.03.2018, 18:08 Uhr | dpa

Erst eine Stichwahl brachte die Entscheidung: Klara Zehnder ist neue fränkische Weinkönigin. Die 22-Jährige aus Randersacker (Landkreis Würzburg) setzte sich am Freitag in Würzburg im zweiten Wahlgang gegen fünf weitere Kandidatinnen durch. Sie überzeugte die Jury aus etwa 160 Vertretern von Weinwirtschaft, Politik und Medien mit einem mitgebrachten Wein sowie ihren Antworten auf Fragen rund um den Weinbau und ihr Leben. Bei einer ersten Abstimmung hatte zuvor keine der Kandidatinnen eine absolute Mehrheit der Stimmen erreicht.

Zehnder stammt aus einer Winzerfamilie und war bereits Weinprinzessin in ihrem Heimatort. Sie studiert Romanistik an der Universität Würzburg, wird dort nun allerdings eine Pause einlegen müssen - die neue fränkische Weinkönigin erwarten im kommenden Jahr etwa 400 offizielle Termine im In- und Ausland. Zudem wird Zehnder im Herbst bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin antreten - ein Titel, den acht ihrer 62 Vorgängerinnen trugen.