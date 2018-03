Unfälle

Lastwagen kippt um: Teer auf der gesamten Fahrbahn

23.03.2018, 18:48 Uhr | dpa

Auf einer Bundesstraße im Kreis Hersfeld-Rotenburg ist ein Teerlaster umgekippt. Laut Polizei hat sich der Teer auf der gesamten Straße verteilt. Die B62 musste daraufhin am Freitagnachmittag zwischen Breitenbach am Herzberg und Niederaula-Oberjossa gesperrt werden. Der Lkw war aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und an einer Böschung zur Seite gekippt. Der 37-jährige Fahrer aus Fulda wurde dabei eingeklemmt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von mindestens 100 000 Euro.