Parteien

Habeck schwört Sachsens Grüne auf 2019 ein

23.03.2018, 20:59 Uhr | dpa

Gut ein Jahr vor der Landtagswahl hat der Bundesvorsitzende Robert Habeck die Grünen in Sachsen auf einen engagierten Wahlkampf eingeschworen. Zum Auftakt des zweitägigen Parteitages in Neukieritzsch bei Leipzig prognostizierte er am Freitag für 2019 im Freistaat eine mindestens ebenso schwierige Regierungsbildung wie zuletzt bei der Bundesregierung. Es gehe darum zu verhindern, dass eine NPD im Gewand neuer Rechtspopulisten erstmals in eine Regierung kommt, sagte Habeck mit Blick auf die AfD. "Da kommt es auf die Grünen an. Es kommt auf jede Stimme an", betonte er.

Auf ihrer Landesdelegiertenkonferenz wollen die Grünen auch personell erste Weichen für die Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen im kommenden Jahr stellen. "Vor uns stehen schwierige Wahlkämpfe", sagte Volkmar Zschocke, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag.

Die 119 angemeldeten Delegierten wollen an diesem Samstag eine neue Parteispitze wählen. Vorstandssprecherin Christin Melcher tritt ohne Gegenkandidatin erneut an. Zu einer Kampfabstimmung kommt es bei der Position des Co-Vorsitzenden. Amtsinhaber Jürgen Kasek wird vom Leipziger Grünen-Fraktionschef Norman Volger herausgefordert.

Neben dem Dauerthema Ausstieg aus der Braunkohle haben die sächsischen Grünen eine Landwirtschaft ohne Pestizide auf die Agenda gesetzt.