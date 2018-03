Unfälle

Autofahrerin gerät in Gegenverkehr: Drei Menschen verletzt

23.03.2018, 22:08 Uhr | dpa

Eine 75-Jährige ist mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 251 bei Habichtswald auf die Gegenfahrbahn geraten und mit zwei weiteren Autos zusammengestoßen. Drei Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Möglicherweise hat sich die Seniorin erschrocken, nachdem sie am Freitagnachmittag von einem anderen Wagen überholt wurde, wie die Polizei mitteilte. Durch ein "unkontrolliertes Fahrmanöver" sei sie dann mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sie mit einem weiteren Auto, schleuderte zurück und krachte wieder gegen ein Fahrzeug. Die 75-Jährige wurde mit Verdacht auf Schlüsselbeinfraktur ins Krankenhaus gebracht. Eine 34-Jährige und ihr 38 Jahre alter Ehemann, die in einem der anderen Autos saßen, kamen nach dem Unfall im Landkreis Kassel mit schwersten Verletzungen in die Klinik.