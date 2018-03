Kriminalität

Geiselnehmer in Südfrankreich bezeichnete sich als IS-Soldat

23.03.2018, 22:27 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Carcassonne (dpa) - Der Angreifer in einem Supermarkt in Südfrankreich hat sich als «Soldat» der Terrormiliz Islamischer Staat bezeichnet. Das sagte der Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins in Carcassonne. Der Mann habe zudem «Gott ist groß» auf Arabisch gerufen und gesagt, dass er bereit sei, für Syrien zu sterben. Eine Frau aus dem Umfeld des von der Polizei erschossenen Täters sei in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Mann hatte bei mehreren Attacken insgesamt drei Menschen getötet.