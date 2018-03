Handball

Flensburg will nach Liga-Niederlage Sieg in Champions League

24.03.2018, 01:38 Uhr | dpa

Die SG Flensburg-Handewitt will heute beim schwedischen Handball-Meister IFK Kristianstad den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League legen. Nach der deutlichen Niederlage in der Bundesliga beim SC Magdeburg (23:29) müssen die Norddeutschen nur 48 Stunden später erneut Höchstleistungen abrufen. Das sei nicht optimal, aber die vielen Nationalspieler in seinem Team würden den Rhythmus von Europa- oder Weltmeisterschaften kennen, sagte Trainer Maik Machulla. Für einige Profis ist das Spiel gewissermaßen Heimaturlaub. Die Flensburger haben fünf Schweden in ihren Reihen.