Demonstrationen

Kurden demonstrieren gegen Vorgehen der Türkei in Nordsyrien

24.03.2018, 02:48 Uhr | dpa

Aus Protest gegen den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien wollen Kurden am Wochenende im Südwesten auf die Straße gehen. In Stuttgart ist laut Stadt heute eine Kundgebung (15.00 Uhr) mit rund 300 Teilnehmern angemeldet. Auch in Konstanz und Reutlingen sollte es Veranstaltungen geben. Bei ihrer Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG hatten die türkische Armee und verbündete syrische Rebellen die nordwestsyrische Kurden-Stadt Afrin eingenommen. In den vergangenen Wochen haben Kurden bereits mehrfach gegen den Einsatz türkischer Truppen in Syrien demonstriert.