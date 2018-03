Umwelt

Mehr als 70 NRW-Städte schalten fürs Klima das Licht aus

24.03.2018, 08:58 Uhr | dpa

Mehr als 70 Städte in Nordrhein-Westfalen setzen am Samstag ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz und schalten bei bekannten Bauwerken das Licht aus. Die Umweltschutzorganisation WWF hatte weltweit Städte dazu aufgerufen, zwischen 20.30 bis 21.30 Uhr Strom zu sparen.

In NRW sind Bauwerke wie der Kölner Dom, der Landtag in Düsseldorf oder das Dortmunder Rathaus Teil der Aktion "Earth Hour". Bundesweit beteiligen sich mit mehr als 370 Städten so viele wie noch nie zuvor laut WWF.

Die Earth Hour ist nach Angaben des WWF die weltweit größte Umwelt- und Klimaschutzaktion. Jedes Jahr im März gehen weltweit um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde die Lichter aus.