Brauchtum

Hartgekochte bunte Ostereier auf dem Prüfstand

24.03.2018, 08:58 Uhr | dpa

Bunt gefärbte Eier werden in Eierkartons einsortiert. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv (Quelle: dpa)

Schon Wochen vor Ostern sind die hartgekochten Ostereier in allen Farben verstärkt im Handel. Ob lose auf der Ladentheke beim Bäcker oder in Packungen - Verbraucher sollten bei Kauf, Lagerung und Verzehr einige Tipps beachten. Denn nicht jedes Osterei ist mängelfrei und genießbar, wie eine regelmäßig stattfindende Untersuchung des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) ergab. Die Behörde untersuchte über 1000 Eier, die aus ganz Niedersachsen von den Landkreisen eingesandt wurden. Auch wenn noch einige Proben geprüft werden müssen - das vorläufige Ergebnis zeigt, dass bei rund der Hälfte der Proben einzelne Eier Mängel aufwiesen. Ein Resultat in etwa auf Vorjahresniveau.