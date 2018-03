Parteien

Sachsens Grüne mit neuer Doppelspitze in Landtagswahlkampf

24.03.2018, 14:08 Uhr | dpa

Sachsens Grüne gehen mit einer neuen Doppelspitze in den Landtagswahlkampf. Die Delegierten wählten am Samstag auf dem Parteitag in Neukieritzsch bei Leipzig den 39-jährigen Norman Volger als neuen Vorstandssprecher. Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Leipziger Stadtrat setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen den bisherigen Amtsinhaber Jürgen Kasek durch. Auf Volger entfielen 60,71 Prozent der 112 abgegebenen Stimmen. Co-Vorsitzende bleibt Christin Melcher, die ohne Gegenkandidatin mit 72,48 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde.

Das neue Duo führt damit die 1620 Mitglieder der Grünen in Sachsen in die Landtagswahl im kommenden Sommer. Darüber hinaus stehen im Freistaat 2019 Kommunalwahlen sowie die Europawahlen auf dem Programm.

Bei den Landtagswahlen 2014 hatten die Grünen 5,7 Prozent erreicht und stellen die kleinste Fraktion im sächsischen Landtag. Bei der Bundestagswahl im vorigen September hatte die Partei 4,6 Prozent der Stimmen erhalten.