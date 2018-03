Kriminalität

In Autohaus randaliert: Mann auf Flucht festgenommen

24.03.2018, 10:48 Uhr | dpa

Ein 39-Jähriger hat am Freitagabend in Hamm in einem Autohaus randaliert. Er fuhr gegen parkende Wagen und zerstörte eine Schaufensterscheibe, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchtete der Mann in seinem Auto und versuchte wenig später, einem 53-Jährigen mit Gewalt seinen Wagen wegzunehmen. Kurz darauf nahmen ihn Polizisten fest. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe waren noch unklar.