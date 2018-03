Kriminalität

Maskierter Unbekannter überfällt Discounter mit Schusswaffe

24.03.2018, 10:59 Uhr | dpa

Ein maskierter Täter hat am Freitag mit vorgehaltener Waffe einen Discounter im Braunschweiger Stadtteil Heidberg überfallen und Bargeld erbeutet. Der Mann habe kurz vor Ladenschluss eine 18 Jahre alte Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld gezwungen, teilte die Polizei am Samstag mit. Er verstaute die Beute in seinem Rucksack und flüchtete anschließend zu Fuß. Die Kassiererin, die zum Zeitpunkt des Überfalls allein im Verkaufsraum war, blieb unverletzt.