Kriminalität

Messer und Pfefferspray bei Party in Diskothek

24.03.2018, 11:09 Uhr | dpa

Während einer Party in einer Diskothek in Mainz musste die Polizei gleich mehrfach anrücken. Ein Besucher wurde in der Nacht zum Samstag mit einem Messer bedroht. Ein anderer wurde durch Pfefferspray gefährlich verletzt, als er aus einem Taxi stieg, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurde ein Schild an einer Straßenlaterne beschädigt. Zwei Personen mussten nach starkem Alkoholkonsum medizinisch behandelt werden. Das Motto der Feier lautete "Spring-Break Party" (englisch für Frühlingsferien).