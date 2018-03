Parteien

Tschentscher: "Die besten Tage Hamburgs liegen vor uns"

24.03.2018, 12:38 Uhr | dpa

Zwölf Euro Mindestlohn, bezahlbare Wohnungen und ein stärkerer Dialog mit den Hamburgern - der designierte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat in seiner Bewerbungsrede auf einem SPD-Landesparteitag seine Ideen für eine gute Politik vorgestellt. "Die besten Tage Hamburgs liegen vor uns", sagte der 52-Jährige zu den Delegierten, kurz bevor er für die Wahl zum Bürgermeister am Mittwoch in der Bürgerschaft nominiert werden sollte. Es sei für ihn eine ehrenvolle Aufgabe, Regierungschef im rot-grünen Bündnis in der Hansestadt zu werden. Er wolle das "Amt mit aller Kraft ausfüllen".

Der Chefposten im Rathaus war frei geworden, weil der bisherige Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) von der Elbe an die Spree wechselte, um in der großen Koalition Bundesfinanzminister und Vizekanzler zu werden.