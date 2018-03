Kriminalität

Zwei Männer überfallen Geldtransporter in Köln

24.03.2018, 15:18 Uhr | dpa

Mehrere Männer haben auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts in Köln einen Geldtransporter überfallen. Ein 60-jähriger Geldbote wurde am Samstag von einem der Täter mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt, als er gerade aus dem Transporter gestiegen war, wie die Polizei mitteilte. Der zweite Täter wartete mit laufendem Motor in einem Auto. Das Duo entkam mit der Beute.

Wenig später entdeckten Zeugen das brennende Fluchtauto auf einem Feld in der Nähe. An dem Wagen waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Laut Zeugenangaben flohen die beiden Männer zu Fuß weiter. Die Polizei fahndete erfolglos mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Wie hoch die Summe der Beute ist, wird noch ermittelt. "Es ist noch unklar, ob Geld in das Möbelgeschäft gebracht oder die Einnahmen von Vortag abgeholt wurden", sagte ein Polizeisprecher.