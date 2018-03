Notfälle

Leiche treibt in Teich: Identität unklar

24.03.2018, 12:38 Uhr | dpa

In einem Teich in Wolfsburg ist am Samstag eine Leiche entdeckt worden. Ein Zeuge habe den im Wasser treibenden leblosen Körper gefunden und die Rettungskräfte alarmiert, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt untersuchte den Leichnam nach der Bergung, danach wurde dieser zur Untersuchung ins Klinikum Wolfsburg gebracht. Die Polizei konnte bisher keine Angaben zu Identität, Geschlecht, Todesursache und -zeitpunkt machen.