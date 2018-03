Kriminalität

Nussdieb verliert bei Flucht Beute und seinen Schuh

24.03.2018, 13:39 Uhr | dpa

Ein ertappter Dieb mit Vorliebe für teure Nüsse hat bei einem Fluchtversuch nicht nur seine Beute, sondern auch sein Schuhwerk eingebüßt. Der Mann hatte in einem Supermarkt im ostsächsischen Pulsnitz am Freitag seine Jacke mit 27 Tüten Macadamia ausstaffiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Da die verborgene Beute knisterte, fiel der Mann dem Filialleiter auf. Beim Weglaufen verlor er die ersten Nüsse - und einen Schuh. Auf dem Parkplatz entledigte er sich der restlichen Beute und entkam.

Die Polizei taufte den Mann zwar augenzwinkernd "männliche Cinderella", will aber auch nicht mit sich spaßen lassen: "Da es sich nicht um eine Geschichte aus dem Märchenbuch, sondern um eine Straftat im realen Leben handelt, ermittelt die Kriminalpolizei."

Im nur zwölf Kilometer entfernten Kamenz stellte sich ein Supermarktdieb am späten Freitagabend kaum geschickter an: Der 37-Jährige habe beim Verlassen des Geschäfts Polizisten entdeckt und versucht, sich vorbeizuschleichen. Dabei übersah der Mann jedoch, dass ihm die gestohlene Schokolade aus dem Rucksack ragte. Er wurde erwischt und musste zehn Tafeln Schokolade und zwei Tüten Instantgetränke gegen eine Anzeige wegen Diebstahls eintauschen.