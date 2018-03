Tourismus

Kahnfahrtsaison im Spreewald eröffnet

24.03.2018, 13:48 Uhr | dpa

Im Spreewald ist die Kahnfahrtsaison eröffnet worden. In Lübbenau und weiteren Spreewald-Gemeinden wurden am Samstag die Rudel an die Kahnfährmänner übergeben. So werden die langen Kahnschubstangen aus Holz im Spreewald genannt. Frauen in sorbischer Festtagstracht überreichten den Fährmännern die festlich geschmückten Stangen. Zahlreiche Touristen genossen trotz eher frostiger Temperaturen die erste Ausfahrt auf die Fließe.

Teile des Spreewalds sind nur mit dem Kahn oder über Fußgängerbrücken erreichbar. Bewohnern des Lübbenauer Ortsteils Lehde wird in der warmen Jahreszeit sogar die Post per Kahn zugestellt. Die Hauptsaison der Kahnfahrten im Spreewald dauert bis Anfang November.