Tanz

Hip-Hop-Crews und Freestyler tanzen um die besten Plätze

24.03.2018, 14:59 Uhr | dpa

Die besten Hip-Hop-Tänzer Deutschlands sind am Wochenende zur offiziellen deutschen Meisterschaft in Hannover angetreten. Beim Germany Hip Hop Dance Championship 2018 standen am Samstag die Wettbewerbe der Crews auf dem Programm. Am Sonntag haben sich Freestyler und Solotänzer für die World Battles Germany angekündigt. Die Sieger dürfen später zum weltweiten Finale in die USA fliegen.