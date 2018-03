Unfälle

78-Jähriger fährt in Hauswand und wird schwer verletzt

24.03.2018, 15:28 Uhr | dpa

Ein 78-Jähriger ist mit seinem Auto in Greven (Kreis Steinfurt) in die Hauswand einer Doppelhaushälfte gefahren. Der Mann erlitt am Samstag schwere Verletzungen, seine 73-jährige Beifahrerin kam mit leichten Blessuren davon. Der 78-Jährige sei nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei Steinfurt mit. Eine 27-jährige Hausbewohnerin und ihr Kind waren zu dem Zeitpunkt im Haus, sie blieben aber unverletzt. Am Haus entstand hoher Sachschaden, es kann jedoch weiter bewohnt werden. Wie es zu dem Unfall kam, war noch unklar.