Demonstrationen

Kurden protestieren gegen türkischen Einsatz in Syrien

24.03.2018, 16:29 Uhr | dpa

Etwa 150 Menschen haben in Erfurt gegen den türkischen Militäreinsatz gegen Kurden in Afrin im Norden Syriens demonstriert. Die Demonstranten, die Fahnen der Kurdenmiliz YPG schwenkten, zogen am Samstag vom Hauptbahnhof ins Stadtzentrum. Redner forderten einen Stopp der deutschen Rüstungsexporte an den NATO-Partner Türkei. Unter den Demonstranten waren auch Politiker der Thüringer Linke, die zur Unterstützung der Demonstration aufgerufen hatte. Nach Polizeiangaben verlief der Protest ohne Zwischenfälle. Alles sei bislang friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. In mehreren deutschen Städten gingen am Samstag Kurden gegen den Einmarsch türkischer Truppen in Afrin auf die Straße.