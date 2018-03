Ausstellungen

Dominikanerkloster Prenzlau zeigt Skulpturenausstellung

24.03.2018, 16:58 Uhr | dpa

Das Dominikanerkloster Prenzlau (Uckermark) zeigt bis zum 29. April die Ausstellung "Die Jagd" mit Bronzeskulpturen der südafrikanischen Künstlerin Maureen Quin. Mit der in den 1990er Jahren geschaffenen Serie ausdrucksstarker Plastiken thematisiere Quin den Umgang des Menschen mit seinen Mitmenschen und der Umwelt, sagte Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil am Samstag bei der Eröffnung der Schau. Dabei greife die Künstlerin Elemente der afrikanischen Kunst wie etwa die Felsenmalerei auf. Die Ausstellung wurde im vergangenen Jahr bereits in Berlin, Schleswig-Holstein und Schweden präsentiert.