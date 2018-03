Kabinett

Kiechle möchte längerfristig Wissenschaftsministerin sein

24.03.2018, 17:08 Uhr | dpa

Bayerns neue Wissenschaftsministerin Marion Kiechle will über die kommenden Landtagswahlen hinaus in ihrer neuen Rolle bleiben. Das teilte sie im Radiointerview auf Bayern 2 mit. "Ich habe mich bewusst für die neue Position entschieden", sagte Kiechle, die bis zu ihrer Ernennung als Ministerin für Wissenschaft und Kunst am vergangenen Mittwoch die Frauenklinik im Münchner Krankenhaus Rechts der Isar geleitet hatte. "Das heißt, ich werde am 14. Oktober nicht einfach alles wieder hinwerfen und in die Klinik zurückkehren." Angesprochen auf ihren Amtsvorgänger Ludwig Spaenle, der sein Amt verloren hatte, sagte Kiechle dem Bayerischen Rundfunk: "Persönlich und menschlich tut es mir sehr leid für ihn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Personalie von meinem Vorgänger habe ich nichts zu tun."