Demonstrationen

150 Menschen protestieren gegen Waffengewalt in den USA

24.03.2018, 17:18 Uhr | dpa

Berlin bekundet Solidarität: Rund 150 vorwiegend junge Leute haben am Samstag in Berlin gegen Waffengewalt in den USA protestiert. Sie folgten am Nachmittag auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor dem Aufruf der Aktivisten-Gruppe "American Voices Abroad". Zum Auftakt gegen 13.00 Uhr hatte sich zunächst nur eine Handvoll Menschen eingefunden. Die Organisatoren sprachen im Laufe der Kundgebung von weit mehr als 150 Menschen, die Polizei nannte 150 Teilnehmer.

Die Kriegsgegner hatten dazu aufgerufen, den Schülern in den USA bei ihrem "Marsch für unsere Leben" ihre Solidarität zu bekunden. Gut einen Monat nach dem Massaker an einer Schule in Florida haben überlebende US-Schüler eine Großdemonstration in Washington und vielen anderen Städten in den USA gegen Waffengewalt und unbeschränkten Waffenbesitz organisiert.

Am 14. Februar hatte der 19-jährige Nikolas Cruz an der Marjory Stoneman Douglas High School 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. In den USA gingen am Samstag Abertausende Menschen auf die Straße.