Fußball

Regionalligist FCO Neugersdorf zieht ins Pokal-Endspiel ein

24.03.2018, 17:59 Uhr | dpa

– Fußball-Regionalligist FC Oberlausitz Neugersdorf ist nach 2014 zum zweiten Mal ins Endspiel um den sächsischen Landespokal eingezogen. Der Viertligist setzte sich beim

Radebeuler BC (6. Liga) vor 779 Zuschauern mit 3:1 (1:0) durch.

Dennis Blaser (18.) und Paul-Georg Becker (69.) hatten den Favoriten mit 2:0 in Führung gebracht. Zdenek Kopas verkürzte in der 81. Minute per Foulelfmeter. Kurz vor Schluss sah der Radebeuler Franz Kunze nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, ehe die Gäste in

der Nachspielzeit durch den Spanier Jordi Vidal Martin Rojas das 3:1 erzielten (90.+2).

In der zweiten Partie stehen sich am Sonntag ab 14.00 Uhr die

NOFV-Regionalligisten VfB Auerbach und BSG Chemie Leipzig gegenüber.

Die Gastgeber hatten im Achtelfinale Titelverteidiger Chemnitzer FC

mit 2:1 aus dem Rennen geworfen. Der Sieger der Partie in Auerbach hat im Finale am 21. Mai Heimrecht.