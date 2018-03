Parteien

Designierter Bürgermeister spricht bei Hamburger Grünen

24.03.2018, 18:08 Uhr | dpa

Der designierte Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich am Samstag den Mitgliedern der Hamburger Grünen vorgestellt. In seiner rund 20-minütigen Rede sprach der amtierende Finanzsenator verschiedene Kernthemen der Grünen an. "Wir wollen eine Stadt mit höchster Lebensqualität, mit Luftreinhaltung und Klimaschutz", sagte Tschentscher. Zudem kündigte er an, dass er das Thema Wissenschaft noch stärker angehen wolle, auch wenn dies ein grünes Ressort sei. "Wir denken nicht so, das ist grün, das ist SPD und wer hat jetzt wo welche Erfolge", ergänzte Tschentscher.

Der gebürtige Bremer wurde am Samstag bei einem Parteitag der Hamburger SPD mit einer Zustimmung von 95,2 Prozent zum Kandidaten für die Nachfolge des bisherigen Bürgermeisters Olaf Scholz nominiert. Der 52-Jährige soll am Mittwoch in der Bürgerschaft gewählt werden, die dort benötigte absolute Mehrheit gilt als sicher.