Unfälle

Motorradfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich schwer

24.03.2018, 18:08 Uhr | dpa

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist im Ortenaukreis verunglückt. Seine Maschine kam am Samstag bei Schutterwald aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Mann schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war er allein in den Unfall verwickelt.