Unfälle

Auto nimmt Motorrad die Vorfahrt: Biker stirbt

24.03.2018, 18:18 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 48 Jahre alter Motorradfahrer im Rems-Murr-Kreis ums Leben gekommen. Ein 75 Jahre alter Autofahrer wollte am Samstag in Neustadt nach links abbiegen und übersah dabei den Biker, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer habe eine Kollision nicht mehr verhindern können und prallte gegen das Heck des Autos. Danach sei er auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der 48-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer, der den Unfall verursachte, wurde leicht verletzt.