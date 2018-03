Fußball

Ordner bei Regionalligaspiel in Mainz verletzt

24.03.2018, 18:49 Uhr | dpa

Bei einem Fußballspiel der Regionalliga zwischen dem TSV Schott Mainz und dem FSV Frankfurt sind mindestens vier Ordner in Mainz von Frankfurter Fans angegriffen und leicht verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, mussten am Samstag Einsatzkräfte während des Spiels zum Stadion beordert werden.

"Mit Gewalt war bei diesem Spiel nicht zu rechnen", fügte die Sprecherin hinzu. Entzündet habe sich der Konflikt an einer Eckfahne, die von Frankfurter Fans am Spielfeld entwendet worden war. Als Ordner die Fahne an sich nehmen wollten, seien sie angegriffen worden. Die Polizei ermittele nun wegen Landfriedensbruch, sagte die Sprecherin. Nach dem Spiel begleiteten die Beamten die Frankfurter Fans auf dem Heimweg, um weitere Zwischenfälle zu vermeiden.