Volleyball

Volleys gewinnen im letzten Hauptrundenspiel 3:0 gegen Bühl

24.03.2018, 20:59 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys haben die Bundesliga-Hauptrunde mit einem Sieg abgeschlossen. Gegen die Bisons Bühl gewann der deutsche Meister am Samstagabend deutlich mit 3:0 (25:17, 25:22, 25:15). Vor 4138 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle beendete Kyle Russell das Spiel mit einem Ass. Volleys-Trainer Stelian Moculescu konnte es sich sogar leisten, seine sonstigen Leistungsträger Paul Carroll, Aleksandar Okolic und Pierre Pujol durchgängig auf der Ersatzbank zu lassen.

Schon vorher stand fest, dass die Berliner als Tabellenzweite hinter Friedrichshafen in die Playoffs einziehen. Am Mittwoch beginnt bereits das Viertelfinale in einer Serie "Best Of Three". Die Volleys haben zuerst Heimrecht gegen den Hauptrunden-Siebten: entweder gegen die SVG Lüneburg oder den TSV Herrsching.

Das Aus in der Champions League durch das 0:3 beim VfB Friedrichshafen hat bei den Volleys offenbar keine Spuren hinterlassen. Unter der Regie von Sebastian Kühner als Zuspieler für Pujol diktierten die Gastgeber das Geschehen von Anfang an. Adam White, Georg Klein und Kyle Russell fanden in der schwachen Bühler Abwehr immer wieder Lücken. Mit ihren starken Aufschlägen setzten die BR Volleys den Kontrahenten zudem stets unter Druck.