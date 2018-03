Volleyball

Netzhoppers unterliegen 0:3 bei RheinMain

24.03.2018, 21:09 Uhr | dpa

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben ihr letztes Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga deutlich verloren. Die Brandenburger unterlagen am Samstag bei den United Volleys RheinMain in Rüsselsheim mit 0:3 (21:25; 20:25; 20:25). Als Tabellen-Neunter verpassten die Netzhoppers die Playoffs, hatten aber auch nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Außenangreifer Theo Timmermann war mit 16 Punkten erfolgreichster Spieler der Gäste. Der frühere Nationalspieler Björn Andra steuerte acht Zähler bei.