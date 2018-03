Pferdesport

Springreiter Stevens gewinnt Championat von Dortmund

24.03.2018, 21:09 Uhr | dpa

Springreiter Mario Stevens hat am Samstag das Championat von Dortmund gewonnen. Im Stechen setzte sich der 35-Jährige aus Molbergen fehlerfrei in 37,27 Sekunden durch. Vier Reiter hatten sich nach dem ersten Durchgang für das Stechen qualifiziert. Der Österreicher Max Kühner (37,48 Sekunden) auf Rang zwei blieb dabei ebenso fehlerfrei wie der am Ende drittplatzierte Robert Vos (37,70) aus den Niederlanden. Auf dem vierten Platz landete Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) nach 43,38 Sekunden und mit zehn Fehlerpunkten. Am Sonntag (14.15 Uhr) findet mit dem Großen Preis für die Springreiter der Höhepunkt des Turnieres statt.