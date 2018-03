Verkehr

Autos stoßen zusammen: Fahrer stirbt im Krankenhaus

24.03.2018, 21:28 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein 67-jähriger Mann ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall am Samstag nahe Fahrenbach schwer verletzt. Der 67 Jahre alte Fahrer sei nach Aussagen von Zeugen mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen. Der Autofahrer erlitt bei dem Aufprall lebensgefährliche Verletzungen. Er starb wenig später in einem Krankenhaus. Ein fünf Jahre altes Kind, das ebenfalls in dem Auto saß, wurde schwer verletzt. Fahrerin und Beifahrer des anderen Wagens zogen sich ebenfalls schwere Verletzungen zu.