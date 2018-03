Handball

Siegesserie des HC Elbflorenz Dresden in Hagen gerissen

24.03.2018, 21:58 Uhr | dpa

Hagen (dpa) – Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden hat nach vier Siegen in Serie wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Christian Pöhler verlor am Samstag beim VfL Eintracht Hagen mit 23:26 (12:14). Vor 752 Zuschauern konnten sich die Gastgeber nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kurz nach der Pause auf 17:12 (34.) absetzen. Pöhler reagierte nach dem schlechten Start seiner Mannschaft in den zweiten Durchgang mit einer Auszeit, die aber kaum Wirkung zeigte. Roman Becvar konnte aus Sicht der Dresdner zwar auf 18:20 (44.) verkürzen, doch Hagen antwortete mit drei Treffern in Serie. Zudem scheiterten die Sachsen immer wieder am starken Eintracht-Torhüter Tobias Mahncke (16 Paraden). Bester Elbflorenz-Werfer war Tim-Philip Jurgeleit (4/3 Tore).