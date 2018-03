Kirche

Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt leitet Karwoche ein

25.03.2018, 01:48 Uhr | dpa

Heiligenstadt (dpa/th) – Mit der traditionellen Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt stimmen sich die in Thüringen lebenden Katholiken auf die Karwoche vor dem Osterfest ein. Heute ziehen die Gläubigen durch die Stadt im Eichsfeld, das im protestantisch geprägten, aber überwiegend säkularen Thüringen eine Hochburg des Katholizismus ist. Die jahrhundertealte Prozession stellt den Leidensweg von Jesus Christus dar, der nach der biblischen Überlieferung am Karfreitag gekreuzigt wurde und starb.

Die Prozession in Heiligenstadt ist eine der größten am Palmsonntag im deutschsprachigen Raum. Der Palmsonntag, an dem Jesus nach christlichem Glauben Einzug in Jerusalem hielt, ist der letzte Sonntag der Fastenzeit und der Sonntag vor Ostern. In der Karwoche gedenken die Christen des Leidens und Sterbens von Jesus.