Katholiken erinnern an Jesu Einzug in Jerusalem

25.03.2018, 03:39 Uhr | dpa

Mit feierlichen Gottesdiensten und Prozessionen erinnern die Katholiken im Freistaat am heutigen Palmsonntag an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem. Palmzweige und Palmbuschen als Sinnbild des Lebens werden gesegnet und mitgetragen. In den Gottesdiensten wird mit verteilten Rollen die Leidensgeschichte Jesu vorgetragen. Damit werde auf die kommende Karwoche und das Osterfest hingewiesen, erläuterte das Erzbistum München und Freising.

Im Münchner Liebfrauendom feiert Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, um 10.00 Uhr ein Pontifikalamt. Wenn das Wetter mitspielt, werden Palmzweige am Dombrunnen gesegnet; danach zieht die Gemeinde in einer feierlichen Prozession in den Dom ein.

Die Palmbuschen, die vor allem am Alpenrand in den Prozessionen mitgetragen werden, bestehen traditionell aus sieben um einen Stock gebundenen und bunt verzierten Ästen und Zweigen. Zuhause stecken die Gläubigen die gesegneten Zweige hinter Kreuze oder Kruzifixe.

Palmen wurden laut Erzbistum im Orient vielerorts als heilige Bäume verehrt; sie galten im Altertum als Sinnbild des Lebens und des Sieges. Der Einzug Jesu Christi in Jerusalem unter diesem Zeichen sei deshalb eine besondere Provokation gewesen. In manchen Gemeinden führen die Gläubigen einen Esel in der Prozession mit, der ebenfalls an den Einzug in Jerusalem erinnern soll. Das Tier gelte als Sinnbild des gewaltlosen Friedenskönigs, hieß es.