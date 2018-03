Soziales

Hamburger Sozialbehörde beendet Zählung von Obdachlosen

25.03.2018, 03:48 Uhr | dpa

Schlafsäcke in einer Brückenunterführung in der Innenstadt von Hamburg. Foto: Marcus Brandt/Archiv (Quelle: dpa)

Die Hamburger Sozialbehörde will heute die Zählung der in der Stadt lebenden Obdachlosen beenden. Um ihr Hilfesystem zu verbessern, wurden sieben Tage lang Obdachlose und in Gemeinschaftsunterkünften lebende Menschen mit anonymisierten Fragebögen interviewt. "Es bleibt bei der ungefähren Einschätzung der Beteiligten, dass der weit überwiegende Teil der Menschen befragt oder mindestens gezählt wurde und es eine hohe Bereitschaft zur Mitwirkung gab", sagte Behördensprecher Marcel Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur.

Die genauen Ergebnisse der Untersuchung, die in rund 80 Einrichtungen der Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe in der Stadt stattfand, werden laut Schweitzer vermutlich im Sommer vorliegen. Neben Strukturdaten wie Alter, Geschlecht und Nationalität wurden bei der Befragung auch Informationen zur Dauer und Ursache der Obdachlosigkeit, zur Nutzung von Übernachtungs- und Hilfsangeboten, zur individuellen Situation sowie zur gesundheitlichen Selbsteinschätzung in Erfahrung gebracht.