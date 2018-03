Unfälle

Mit dem Auto vier Meter tief abgestürzt

25.03.2018, 10:48 Uhr | dpa

Glück im Unglück hat ein Autofahrer im unterfränkischen Hessenthal (Landkreis Aschaffenburg) gehabt: Der 45-Jährige stürzte am Samstag mit seinem Auto vier Meter in die Tiefe, blieb aber unverletzt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag übersah der Mann einen vor ihm abbremsenden Wagen, touchierte diesen bei einem Ausweichmanöver und prallte gegen das Heck eines weiteren Autos. Schließlich durchbrach der Wagen des 45-Jährigen einen massiven Zaun samt Betoneinfassung, stürzte etwa vier Meter in die Tiefe - und landete an der Mauer eines Gasthofes. Alle Beteiligten des Unfalls blieben unverletzt. Der Wagen wurde zerstört. Der Gesamtschaden liegt bei 40 000 Euro.

Das Verhalten des Mannes bei der Unfallaufnahme ließ die Polizei vermuten, dass der 45-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Tatsächlich konnten die Beamten eine geringe Menge Marihuana auffinden. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Besitz von Betäubungsmitteln.