Brände

Auto auf östlichem Berliner Ring in Brand: Schwerverletzter

25.03.2018, 12:58 Uhr | dpa

Auf dem östlichen Berliner Ring ist ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr habe den Fahrer am Sonntagvormittag schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen, berichtete ein Sprecher des Lagedienstes. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto sei auf der A10 zwischen der Anschlussstelle Hohenschönhausen und dem Autobahndreieck Barnim aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten, so der Sprecher. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Norden während der Rettungsarbeiten komplett gesperrt. Bis zum Mittag kam es wegen der Aufräumarbeiten zu Behinderungen.