Kriminalität

Messerstiche: Ursache war Streit um "Nichtigkeiten"

25.03.2018, 12:38 Uhr | dpa

Bei einem Streit am Wiesbadener Hauptbahnhof sind drei Menschen mit einem Messer verletzt worden. Dabei ging es Erkenntnissen der Polizei zufolge um "Nichtigkeiten", wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Demnach gerieten in der Nacht zum Samstag zwei Gruppen in Streit. Die Aussagen über den genauen Wortlaut gehen laut Polizei auseinander. Einige Zeugen sprachen von einer Zigarette als Streitursache. Ein Angreifer soll daraufhin zum Messer gegriffen und drei Menschen verletzt haben.

Die Verletzten gehörten zu einer achtköpfige Gruppe. Die Gruppe um den mutmaßlichen Täter soll aus etwa vier bis fünf Menschen bestandenen haben. Der Verdächtige soll nach der Tat zu Fuß über das Gelände einer nahegelegenen Tankstelle geflohen sein. Die drei Verletzten wurden mit leichten Schnittverletzungen an Ellenbogen und Rücken in mehreren Krankenhäusern behandelt.