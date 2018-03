Kriminalität

27-Jähriger wird durch Schuss schwer verletzt

25.03.2018, 12:48 Uhr | dpa

Vor einer Diskothek in Braunschweig ist ein 27-Jähriger am Sonntag angeschossen und schwer verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Verdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Dieser soll aus einigen Metern Entfernung mit einer Pistole auf den 27-Jährigen geschossen und ihn am Bein getroffen haben. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus operiert, Lebensgefahr bestand nicht. Die Beamten entdeckten den mutmaßlichen Schützen versteckt in einem Auto, in dem sich noch zwei weitere Menschen aufhielten. Alle kamen zunächst in Polizeigewahrsam, es wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Das Motiv dürfte ersten Erkenntnissen zufolge ein Beziehungsstreit sein.