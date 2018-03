Handball

Flensburgs Handballer vor dem Einzug in das Viertelfinale

25.03.2018, 12:48 Uhr | dpa

Die Tür zum Viertelfinale in der Champions League steht für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt weit offen. Doch nach dem 26:22-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel beim schwedischen Meister IFK Kristianstad wusste auch SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke: "Das war ein hartes Stück Arbeit."

Am Mittwoch (19.00 Uhr) soll dann im Rückspiel der Einzug unter die besten acht Club-Teams in Europa perfekt gemacht werden. Schmäschke setzt auch auf das Heimpublikum in der Flens-Arena. In Kristianstad hätten die mitgereisten Fans schon sehr geholfen: "Diese Unterstützung brauchen wir auch am Mittwoch."

"Es war sicherlich nicht einfach, nur 46 Stunden nach dem Spiel in Magdeburg wieder antreten zu müssen", sagte der Flensburger Rückraumspieler Holger Glandorf nach der Partie. Nach der 23:29-Niederlage in der Bundesliga waren die Norddeutschen ohne Zwischenstopp in Flensburg über Berlin nach Schweden gereist. Glandorf weiter: "Aber wir haben gut dagegengehalten und vor allem eine gute Abwehr gestellt." Die starke Defensive war auch dringend nötig, denn die Angriffsleistung ließ über weite Strecken der Partie zu wünschen übrig.

Schon in Schweden war Magnus Rød nach seiner dreiwöchigen Pause wegen einer Fußverletzung wieder mit von der Partie. "Schön, dass er wieder dabei ist", sagte Dierk Schmäschke über das Comeback des Norwegers: "Und auch schön, dass alle heil aus dieser Partie gekommen sind."