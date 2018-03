Kriminalität

Prügelei und Messerattacke in Bochum: Hintergründe unklar

25.03.2018, 12:48 Uhr | dpa

Nach einer Massenschlägerei in Bochum mit einem durch ein Messer schwer verletzten Jugendlichen befindet sich ein 16-Jähriger in Haft. Die Hintergründe der gewaltsamen Auseinandersetzung mit 20 bis 25 jungen Leuten sind jedoch noch ungeklärt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bochum am Sonntag auf Nachfrage sagte.

Nach Polizeiangaben hatte der 16-Jährige am Freitagmorgen das 15 Jahre alte Opfer mit einem Messer auf einer Wiese nahe einer Schule niedergestochen und schwer verletzt. Lebensgefahr bestand aber nicht. Gegen den Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen. Der Syrer kam laut Polizeimitteilung in eine Jugendstrafanstalt. Die Beamten hatten zunächst mehrere Verdächtige vorläufig festgenommen. Die Jugendlichen hatten sich auf der Wiese miteinander geprügelt.

Die Messerattacke ist kein Einzelfall. Deutschlandweit hatten zuletzt tödliche Angriffe von Jugendlichen für Erschütterung gesorgt. So endete im Februar in Dortmund ein Streit unter Teenagern tödlich, eine 15-Jährige wurde erstochen.