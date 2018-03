Kataloniens Ex-Präsident

Puigdemont ins Gefängnis Neumünster gebracht

25.03.2018, 15:47 Uhr | dpa, rtr, df, mvl

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Puigdemont ist am Vormittag an der A7 in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Nun muss ein Amtsgericht über eine Auslieferungshaft entscheiden.

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist nach seiner Festnahme in Schleswig-Holstein in die Justizvollzugsanstalt Neumünster gebracht worden. Ein dunkler Kleintransporter mit abgedunkelten Scheiben fuhr kurz nach 15 Uhr auf das dortige Gelände.

Das Gefängnis Neumünster in Schleswig-Holstein am Sonntagnachmittag: In dem Van soll sich der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont befunden haben. (Quelle: Fabian Bimmer/Reuters)

Eine offizielle Bestätigung dafür, dass sich Puigdemont in dem Wagen befand, gab es nicht. Schleswig-Holsteins Vize-Generalstaatsanwalt Ralph Döpper wollte aus Sicherheitsgründen keine Angaben über den Aufenthaltsort des Politikers machen.

Wird Puigdemont an Spanien ausgeliefert?

Puigdemont war am späten Vormittag nach der Einreise aus Dänemark in Deutschland festgenommen worden. Grundlage für die Festnahme sei ein europäischer Haftbefehl, erklärte die Polizei. Derzeit prüft die Generalstaatsanwaltschaft, wie lange Puigdemont auf Basis des europäischen Haftbefehls in Gewahrsam bleiben könne.

Carles Puigdemont bei einer Veranstaltung in Genf: Der katalanische Ex-Regionalpräsident war nach dem Scheitern des Unabhängigkeitsreferendums aus Spanien geflohen. (Quelle: Salvatore Di Nolfi/Keystone/AP/dpa)

Die Entscheidung darüber, ob der Ex-Regionalpräsident in Auslieferungshaft genommen werde, falle "mit einiger Wahrscheinlichkeit erst am morgigen Tag", sagte Döpper. Diese treffe das zuständige Amtsgericht. "Wir stehen ganz am Anfang der Prüfung." Döpper machte auf Nachfrage keine Angaben dazu, wie genau es zur Festnahme durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei kam und wo genau sich der Politiker am Sonntagnachmittag aufhielt. "Wir hatten nur die Erkenntnisse, dass er sich in Deutschland aufhalten soll beziehungsweise einreist."

Entscheidung kam offenbar zu spät

Nach Angaben des Landeskriminalamts Kiel hatten Kräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein Puigdemont um 11.19 Uhr auf der A7 festgenommen. Der 55-Jährige habe sich auf dem Rückweg aus Finnland nach Belgien befunden, sagte sein Sprecher Joan Maria Pique. Der im Brüsseler Exil lebende Puigdemont war zuletzt zu Gesprächen im finnischen Parlament und hatte zudem am Freitag an der Universität Helsinki eine Rede gehalten. Finnland hatte sich auf spanischen Antrag bereit erklärt, Puigdemont zu verhaften, doch kam die Entscheidung offenbar zu spät.

Puigdemonts belgischer Anwalt Paul Bekaert hatte nach eigenen Angaben bis Samstagabend noch keinen neuen internationalen Haftbefehl aus Spanien für seinen Mandanten gesehen. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte am Freitag Strafverfahren gegen Puigdemont und weitere Regionalpolitiker eröffnet. Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft.

"Wäre missbräuchlich und illegal"

Bekaert hatte im Gespräch mit der belgischen Nachrichtenagentur "Belga" weiterhin betont: "Die Ausstellung eines neuen europäischen Haftbefehls wäre missbräuchlich und illegal." Der sogenannte Europäische Haftbefehl vereinfacht und beschleunigt die Auslieferung eines Verdächtigen zwischen zwei Mitgliedstaaten der EU. Die Justizbehörden arbeiten dabei direkt zusammen, der diplomatische Weg wie beim traditionellen Auslieferungsverfahren entfällt. Grundsätzlich gilt, dass Entscheidungen in Strafsachen gegenseitig anerkannt werden und daher ein Gesuchter unproblematisch ausgeliefert werden kann.

Autobahn 7 Richtung Dänemark: Auf der Fernverkehrsstraße hat die deutsche Bundespolizei den ehemaligen katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont festgenommen. (Quelle: Benjamin Nolte/dpa)

Die spanische Justiz wirft Puigdemont und den anderen Politikern Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien im Oktober hatte Spanien schon einmal einen europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont beantragt. Noch während in Belgien Anhörungen liefen, zog das Oberste Gericht in Spanien dies aber Anfang Dezember überraschend zurück.

Linke fordert sofortige Freilassung

Die Linke fordert, Puigdemont sofort wieder frei zu lassen. Die Festnahme sei eine "Schande", sagte der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko: "Puigdemont wurde auf Grundlage des EU-Haftbefehls festgenommen, weil er in Spanien wegen ,Rebellion' angeklagt ist." Rebellion sei aber kein europäischer Straftatbestand und gehöre nicht zu den 32 Delikten, nach denen auf Grundlage des EU-Haftbefehls ausgeliefert werden muss. "Spanien ist der einzige EU-Staat, der diesen vordemokratischen Straftatbestand hat", so Hunko. "Die Strafverfolgung ist ganz offensichtlich politisch motiviert."

Die Grünen fordern Verhandlungen der spanischen Regierung mit Katalonien unter Beteiligung Brüssels. "Der Fall zeigt: Es ist höchste Zeit, dass in Spanien ein politischer Ausweg gefunden wird", sagte die europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Franziska Brantner. Die Bundesregierung solle sich für eine Vermittlung der EU-Kommission einsetzen. Wie es mit Puigdemont weitergehe, sei nun Sache der Justiz.

Lambsdorff fordert Stellungnahme der Bundesregierung

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff forderte eine zügige Stellungnahme der Bundesregierung. "Rechtlich ist die Verhaftung von Herrn Puigdemont nicht zu beanstanden, politisch aber schafft sie große Probleme", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Deutschland werde damit Partei im innerspanischen Verfassungskonflikt, was Belgien "tunlichst vermieden" habe.